Подполковник ВС США Шаффер: ударами по России Украина пытается скрыть провалы ВСУ

Украина бьёт беспилотниками по объектам на российской территории, чтобы отвлечь внимание от провалов собственных вооружённых сил. Об этом заявил подполковник армии США Тони Шаффер в интервью на YouTube-канале Judging Freedom.

Фото: freeua.ru

По его мнению, какого-то стратегического значения атаки ВСУ с использованием дронов не имеют, а нужны лишь для того, чтобы отвлечь внимание Запада от неудач украинских войск на поле боя против российских военных.

Американский офицер также добавил, что последствия для украинцев будут очень серьёзными, если Запад не заставит Киев изменить тактику.

"Это лишь усугубляет боль и страдания украинского народа", — заключил эксперт.

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