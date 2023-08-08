Спикер парламента Крыма Владимир Константинов объяснил, почему киевские власти отвергают переговоры с Россией. Прекращение огня или "заморозка" конфликта грозит лично президенту Украины Владимиру Зеленскому и его режиму полным крахом, заявил политик в беседе с РИА Новости.
Он отметил, что Россия и не предлагала никаких компромиссов руководителям киевского режима. Однако даже для них, по мнению парламентария, должно быть очевидно, что после провала их "контрнаступа" переговоры — едва ли не единственная возможность предотвратить надвигающуюся национальную катастрофу Украины.
Но этот путь они в такой истеричной манере отвергают, так как он грозит катастрофой непосредственно им. Существует режим Зеленского до тех пор, пока продолжаются военные действия и поступает военная помощь, а у киевской верхушки одновременно растут банковские счета, заключил собеседник издания.
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