Политолог Колчин: вопрос ликвидации Зеленского может встать в дальнейшем

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Бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский заявил, что неизбежно настанет момент, когда российский президент скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских террористических формирований. Слова генерала прокомментировал в беседе с Prravda.Ru военный эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин.

Фото: https://mosregtoday.ru

"Вопрос ликвидации президента Украины Владимира Зеленского на повестке дня не стоит. Украина фактически перешла под внешнее руководство, поэтому его ликвидация не даст необходимого результата. Сейчас в первую очередь важно сломить сопротивление ВСУ на фронте. Ресурсы, которые могли бы быть применены на этот час, важнее на линии боевого соприкосновения. В дальнейшем это может стоять на повестке, но сейчас военные действия в самом разгаре", — высказался аналитик.

Эксперт отметил, что предположить, как могут работать российские спецслужбы, сложно.

"Возможно, это будет сделано с открытым применением боевых средств, как это было в случае с чеченскими террористами. Я вообще не уверен, что у спецслужб стоит задача ликвидации украинских лидеров — это не тактика России, это не наши методы", — заключил собеседник издания.