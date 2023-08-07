Бывший командующий группировкой федеральных сил в Чечне, генерал-лейтенант Константин Пуликовский заявил, что неизбежно настанет момент, когда российский президент скажет, что нынешние лидеры киевского режима будут ликвидированы, как и лидеры чеченских террористических формирований. Слова генерала прокомментировал в беседе с Prravda.Ru военный эксперт Центра сопровождения политических процессов, политолог Пётр Колчин.
"Вопрос ликвидации президента Украины Владимира Зеленского на повестке дня не стоит. Украина фактически перешла под внешнее руководство, поэтому его ликвидация не даст необходимого результата. Сейчас в первую очередь важно сломить сопротивление ВСУ на фронте. Ресурсы, которые могли бы быть применены на этот час, важнее на линии боевого соприкосновения. В дальнейшем это может стоять на повестке, но сейчас военные действия в самом разгаре", — высказался аналитик.
Эксперт отметил, что предположить, как могут работать российские спецслужбы, сложно.
"Возможно, это будет сделано с открытым применением боевых средств, как это было в случае с чеченскими террористами. Я вообще не уверен, что у спецслужб стоит задача ликвидации украинских лидеров — это не тактика России, это не наши методы", — заключил собеседник издания.
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