Кандидат в Сенат США от Нью-Йорка Дайан Сэйр намерена в случае избрания добиваться легитимного расследования диверсии на российских газопроводах "Северный поток". По её мнению, Вашингтон причастен к их подрыву.
Как заявила Сэйр, в феврале своим заявлением о том, что Штаты "покончат" с "Северным потоком", президент США Джо Байден фактически публично о планах Вашингтона.
"Я сделаю всё возможное (для расследования. — Прим. ред.). Я могу не оказаться в большинстве в сенате США. Но,… если бы у нас Дональд Трамп или Роберт Кеннеди стал президентом, думаю, что в Белом доме оказался бы тот, кто хотел бы докопаться до сути этого вопроса", — заявила политик РИА Новости.
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