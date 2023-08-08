Зеленский: "Россия должна быть благодарна, если Украина вступит в НАТО"

0:41 Your browser does not support the audio element. Мир

Российская Федерация должна быть благодарна, если Киев вступит в альянс НАТО.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Потому что это их безопасность — Украина никогда в будущем не придёт на их территорию", — отметил глава Незалежной.

Он, по всей вероятности, забыл или просто не знает, сколько стран подверглись американским ковровым бомбардировкам с момента создания военного блока, комментирует в Telegram-канале ведущий и журналист Руслан Осташко.

"У этого клоуна отшибло память или в офисах сценаристов НАТО массовый склероз?" — подытожил ведущий Первого канала.