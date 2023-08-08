Российская Федерация должна быть благодарна, если Киев вступит в альянс НАТО.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Потому что это их безопасность — Украина никогда в будущем не придёт на их территорию", — отметил глава Незалежной.
Он, по всей вероятности, забыл или просто не знает, сколько стран подверглись американским ковровым бомбардировкам с момента создания военного блока, комментирует в Telegram-канале ведущий и журналист Руслан Осташко.
"У этого клоуна отшибло память или в офисах сценаристов НАТО массовый склероз?" — подытожил ведущий Первого канала.
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