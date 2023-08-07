Российская Федерация останется без кораблей до конца боевых действий, если будет продолжать атаковать порты Украины.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

"Если Россия будет продолжать доминировать в Чёрном море и блокировать его, обстреливая ракетами, то Украина будет делать то же самое. У нас не так много оружия, но если они будут продолжать стрелять, то к концу войны они могут остаться без кораблей. И это то, что мы хотим им показать", — цитирует лидера Незалежной издание "Украина.ру".