Турция ведёт переговоры с ООН и Западом о требованиях России по зерновой сделке

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Турецкие власти продолжают переговорный процесс с ООН, пытаясь устранить существующие препятствия поставкам пшеницы из России.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.

"Переговоры продолжаются, в первую очередь с ООН. Они также ведутся со странами Запада. Также поддерживается диалог с Россией и Украиной касательно зерновой сделки и выполнения требований российской стороны", — цитирует собеседника издание.

Помимо поставок зерна, по словам источника, обсуждается экспорт российских удобрений, что также входит в условия зерновой сделки.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара желает возобновления зерновой сделки в прежнем формате.