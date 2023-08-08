Турецкие власти продолжают переговорный процесс с ООН, пытаясь устранить существующие препятствия поставкам пшеницы из России.
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на собственный источник в дипломатических кругах.
"Переговоры продолжаются, в первую очередь с ООН. Они также ведутся со странами Запада. Также поддерживается диалог с Россией и Украиной касательно зерновой сделки и выполнения требований российской стороны", — цитирует собеседника издание.
Помимо поставок зерна, по словам источника, обсуждается экспорт российских удобрений, что также входит в условия зерновой сделки.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что Анкара желает возобновления зерновой сделки в прежнем формате.
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