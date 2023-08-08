Польша восстановила участок трубопровода "Дружба"

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Участок трубопровода "Дружба", который ранее был отключен из-за непредвиденной утечки, восстановлен. На данный момент, как сообщает оператор польского участка PERN, началась активная прокачка нефти.

Фото: РБК

"Технические службы PERN в понедельник вечером полностью восстановили функциональность повреждённой нитки трубопровода".

Напомним, ранее, 6 августа, ветка трубопровода, которая проходит через Белоруссию и Польшу в Германию, была повреждена.