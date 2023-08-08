Сенатор Пушков: заявления Зеленского говорят о провале плана Киева на встрече в Джидде

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Судя по заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, который обрушился с критикой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву, встреча в Джидде оказалась провальной для Киева.

Фото: https://ura.news/news/1052665698

Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков с подписчиками своего Telegram-канала.

"Раздражение Зеленского позицией Бразилии — ещё одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной, как это попытались изобразить некоторые западные СМИ", — подчеркнул политик.

Накануне Зеленский выразил резкое несогласие с позицией президента Бразилии, который призвал не забывать о "гарантиях безопасности России" при поиске решения украинского кризиса.

Ранее украинским журналистам удалось выяснить, что сын депутата Верховной Рады сбежал за границу от мобилизации.