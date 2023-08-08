Судя по заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, который обрушился с критикой на бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву, встреча в Джидде оказалась провальной для Киева.
Таким мнением поделился российский сенатор Алексей Пушков с подписчиками своего Telegram-канала.
"Раздражение Зеленского позицией Бразилии — ещё одно доказательство того, что встреча в Джидде не вылилась в демонстрацию солидарности с Украиной, как это попытались изобразить некоторые западные СМИ", — подчеркнул политик.
Накануне Зеленский выразил резкое несогласие с позицией президента Бразилии, который призвал не забывать о "гарантиях безопасности России" при поиске решения украинского кризиса.
Ранее украинским журналистам удалось выяснить, что сын депутата Верховной Рады сбежал за границу от мобилизации.
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