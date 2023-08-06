Сын украинского депутата от партии Зеленского сбежал от мобилизации за границу

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Сын депутаты Верховной Рады Украины Елены Копанчук, которая состоит в партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга Народа", скрылся за рубежом от мобилизации, сообщают украинские СМИ.

Фото: https://eer.ru/sites/default/files/field/image/rada.jpg

Дмитрию Копанчуку 22 года, уточняют авторы материала, а значит он подходит под призывной возраст и ему законодательно запрещено выезжать за пределы Украины. Тем не менее, молодой человек пересёк границу 1 января со своим отцом-инвалидом.

Украинским журналистам удалось выяснить, что сын парламентария от правящей партии три раза покидал Украину в 2022 году, когда закон об ограничении на выезд уже был подписан президентом и вступил в силу.

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