Сын депутаты Верховной Рады Украины Елены Копанчук, которая состоит в партии президента страны Владимира Зеленского "Слуга Народа", скрылся за рубежом от мобилизации, сообщают украинские СМИ.
Дмитрию Копанчуку 22 года, уточняют авторы материала, а значит он подходит под призывной возраст и ему законодательно запрещено выезжать за пределы Украины. Тем не менее, молодой человек пересёк границу 1 января со своим отцом-инвалидом.
Украинским журналистам удалось выяснить, что сын парламентария от правящей партии три раза покидал Украину в 2022 году, когда закон об ограничении на выезд уже был подписан президентом и вступил в силу.
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