Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал комментарий по поводу атаки безэкипажного катера на российский танкер, где, по сути, признал вину Киева.
"Любой взрыв на кораблях РФ или на Крымском мосту является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу", — цитирует Малюка официальный Telegram-канал СБУ.
Руководитель спецслужбы также добавил, что Киев вправе проводить любые спецоперации в территориальных водах, которые считает своими.
Слова Малюка подтвердили британские журналисты, которым удалось выяснить, что операцию по атаке российского танкера надводным дроном, начинённым взрывчаткой, совместно проводили СБУ и военно-морской флот Украины.
Ранее политолог заявил, что с помощью удара по гражданскому судну Киев пытался сорвать экспорт российских нефти и зерна
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