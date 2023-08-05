Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Телеведущая Лера Кудрявцева сообщила о разочаровании в современных мужчинах
РИА Новости: скорость ударов ракет армии России вырастет с новыми системами связи
Военкор Поддубный: атакой на российский танкер Киев планировал отравить Чёрное море
Певица Анна Седокова рассказала об отказе от алкоголя
Политолог Марков: Зеленский пытался сорвать экспорт российских нефти и зерна
Мама Гарика Харламова показала фото 9-летней внучки Анастасии
Александр Ходаковский предсказал серьёзную операцию ВС Украины в зоне СВО
Ирина Хакамада снялась без своих фирменных очков и макияжа
"Симпсоны" предсказали трагедию с погружением к "Титанику" и пандемию коронавируса

Глава СБУ Малюк признал ответственность за атаку морского дрона на российский танкер

0:57
Мир

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал комментарий по поводу атаки безэкипажного катера на российский танкер, где, по сути, признал вину Киева.

Глава СБУ Малюк признал ответственность за атаку морского дрона на российский танкер
Фото: Телеграм

"Любой взрыв на кораблях РФ или на Крымском мосту является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу", — цитирует Малюка официальный Telegram-канал СБУ.

Руководитель спецслужбы также добавил, что Киев вправе проводить любые спецоперации в территориальных водах, которые считает своими.

Слова Малюка подтвердили британские журналисты, которым удалось выяснить, что операцию по атаке российского танкера надводным дроном, начинённым взрывчаткой, совместно проводили СБУ и военно-морской флот Украины.

Ранее политолог заявил, что с помощью удара по гражданскому судну Киев пытался сорвать экспорт российских нефти и зерна

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В ответ на Измаил и Рени Украина ударила по Новороссийску. Последствия несравнимы, но угроза огромная

Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет. 

Украина предупредила РФ: ударим по любому вашему порту в Чёрном море
Politico: польский премьер Моравецкий нанёс Зеленскому пощёчину ответом на вызов посла
Известный европейский политик нанёс пощёчину Зеленскому
Что вытворяют подростки в Архангельской области
Тренер надругался над 13-летней девочкой на спортивных сборах
Мексика раскачивает США, играя на внутренних противоречиях Любовь Степушова Возрождение Херсонщины: область ждёт новых людей Дарья Асламова Разведчик назвал два условия запрета всей техники Apple в РФ Олег Володин
Появилось видео взрыва морского дрона ВСУ в Новороссийске
76-летний мужчина, пвтавшийся сжечь военкомат, найден мёртвым в своей квартире
"Дойти до Киева за 12 часов": украинский генерал сделал предупреждение Зеленскому
"Дойти до Киева за 12 часов": украинский генерал сделал предупреждение Зеленскому
Последние материалы
"Симпсоны" предсказали трагедию с погружением к "Титанику" и пандемию коронавируса
Показан момент атаки украинского надводного беспилотника по танкеру SIG
На Украине обострились проблемы торговли людьми и "чёрной трансплантологии"
Росморречфлот: морской дрон ВСУ не смог потопить российский танкер "СИГ", судно осталось на плаву
Артист Юрий Назаров высказался о русофобии Ады Роговцевой: "Перестала зерна от плевел отличать"
Шойгу и Мантуров провели переговоры по гособоронзаказу
Российские БПЛА "Ланцеты" уничтожили две САУ "Гвоздика" ВСУ в ДНР
Экс-разведчик ВС Франции: США развязали конфликт на Украине, чтобы сохранить контроль в мире
Экс-премьер Таиланда перенёс возвращение на родину ещё на две недели
Украинский режиссер Лопатенок: Киев занялся морским пиратством после провала контрнаступления ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников