Глава СБУ Малюк признал ответственность за атаку морского дрона на российский танкер

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Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк дал комментарий по поводу атаки безэкипажного катера на российский танкер, где, по сути, признал вину Киева.

Фото: Телеграм

"Любой взрыв на кораблях РФ или на Крымском мосту является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу", — цитирует Малюка официальный Telegram-канал СБУ.

Руководитель спецслужбы также добавил, что Киев вправе проводить любые спецоперации в территориальных водах, которые считает своими.

Слова Малюка подтвердили британские журналисты, которым удалось выяснить, что операцию по атаке российского танкера надводным дроном, начинённым взрывчаткой, совместно проводили СБУ и военно-морской флот Украины.

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