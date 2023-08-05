Приказывая спецслужбам взорвать гражданское российское судно, президент Украины Владимир Зеленский хотел заблокировать экспорт нефти и зерна из России, заявил политолог Сергей Марков.
"Цель атаки на танкер — сделать так, чтобы международные банки отказывались страховать российские суда. И таким образом Зеленский планирует сорвать экспорт российской нефти и экспорт российского зерна", — пояснил он в своём Telegram-канале.
Удары по инфраструктуре, начавшиеся с подрыва газопроводов "Северный поток", будут продолжаться, уверен эксперт, пока Россия не начнёт на них отвечать.
"То, что Россия не отвечает, в мире, конечно, рассматривается как проявление слабости России. А руководство Россия так показывает свою цивилизованность", — резюмировал Марков.
Ранее украинский режиссёр обвинил Киев в "морском пиратстве" после атаки мирного танкера.
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