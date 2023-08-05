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Политолог Марков: Зеленский пытался сорвать экспорт российских нефти и зерна

0:57
Мир

Приказывая спецслужбам взорвать гражданское российское судно, президент Украины Владимир Зеленский хотел заблокировать экспорт нефти и зерна из России, заявил политолог Сергей Марков.

Политолог Марков: Зеленский пытался сорвать экспорт российских нефти и зерна
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look

"Цель атаки на танкер — сделать так, чтобы международные банки отказывались страховать российские суда. И таким образом Зеленский планирует сорвать экспорт российской нефти и экспорт российского зерна", — пояснил он в своём Telegram-канале.

Удары по инфраструктуре, начавшиеся с подрыва газопроводов "Северный поток", будут продолжаться, уверен эксперт, пока Россия не начнёт на них отвечать.

"То, что Россия не отвечает, в мире, конечно, рассматривается как проявление слабости России. А руководство Россия так показывает свою цивилизованность", — резюмировал Марков.

Ранее украинский режиссёр обвинил Киев в "морском пиратстве" после атаки мирного танкера.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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