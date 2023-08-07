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Мятежники Нигера назначили Али Махамана Ламина Зейна премьером страны

0:37
Мир

Выбран новый премьер-министр Нигера, которого избрали сами же мятежники. Им стал бывший министр финансов страны Али Махаман Ламин Зейн.

Мятежники Нигера назначили Али Махамана Ламина Зейна премьером страны
Фото: РИА Новости

"Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром".

Напомним, ранее, 30 июля, представители Экономического сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС заявили о предпринятии всевозможных мер в случае, если в течение недели мятежники не вернут к власти президента.

 

 

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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