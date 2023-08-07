Выбран новый премьер-министр Нигера, которого избрали сами же мятежники. Им стал бывший министр финансов страны Али Махаман Ламин Зейн.
"Председатель "Национального совета по защите отечества", глава государства, постановляет, что господин Ламин Зейн Али Махаман назначается премьер-министром".
Напомним, ранее, 30 июля, представители Экономического сообщества стран Западной Африки ЭКОВАС заявили о предпринятии всевозможных мер в случае, если в течение недели мятежники не вернут к власти президента.
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