Air France временно приостановила полёты в Нигер, Буркина-Фасо и Мали

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Французский национальный перевозчик Air France принял решение временно приостановить полеты в столицы Нигера (Ниамей), Буркина-Фасо (Уагадугу) и Мали (Бамако). Об этом сообщил телеканал BFMTV со ссылкой на представителей авиакомпании. Рейсы в Ниамей были приостановлены на неопределённый срок, в то время как рейсы в Уагадугу и Бамако были отменены до 11 августа.

Фото: antimaidan.ru

Авиакомпания объяснила, что закрытие воздушного пространства над Нигером потребовало пересмотра её планов полетов, что привело к увеличению продолжительности полётов по различным африканским направлениям — от 15 минут до двух часов.

31 июля правительства Буркина-Фасо и Мали выступили с совместным заявлением, в котором выразили солидарность с народом Нигера и осудили введение санкций ЭКОВАС против Ниамея. Они подчеркнули, что такие меры только усугубляют страдания и представляют угрозу духу панафриканизма.

Обе страны выступили с предупреждением, заявив, что любое военное вмешательство в Нигер будет рассматриваться их соответствующими нациями как объявление войны.

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