Представители Саудовской Аравии во время встречи в Джидде предложили рассмотреть новый план урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом пишет DPA, ссылаясь на дипломатов.
По данным агентства, речь идёт о плане, альтернативном так называемой "формуле мира", о которой регулярно говорит президент Украины Владимир Зеленский. Саудовская Аравия предлагает следующие шаги по решению украинского вопроса:
Как отмечает DPA, представители РФ уже ознакомлены с этими пунктами.
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