DPA: Саудовская Аравия предложила альтернативный мирный план по Украине

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Представители Саудовской Аравии во время встречи в Джидде предложили рассмотреть новый план урегулирования конфликта вокруг Украины. Об этом пишет DPA, ссылаясь на дипломатов.

Фото: watanserb.com

По данным агентства, речь идёт о плане, альтернативном так называемой "формуле мира", о которой регулярно говорит президент Украины Владимир Зеленский. Саудовская Аравия предлагает следующие шаги по решению украинского вопроса:

Возобновление переговорного процесса под эгидой Организации Объединённых Наций;

Прекращение огня в зоне конфликта;

Запуск процедуры обмена военнопленными;

Решение проблем, связанных с целостностью Украины.

Как отмечает DPA, представители РФ уже ознакомлены с этими пунктами.