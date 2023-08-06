Глава офиса президента Украины Андрей Ермак подвёл итоги встречи в Саудовской Аравии.
Он отметил, что в Джидде были представители из более чем 40 стран, "что почти в три раза больше, чем на консультациях в Дании".
"Очень продуктивные консультации по ключевым принципам, на которых должен строиться справедливый и крепкий мир", — сказал глава ОПУ, правда, признал, что "были разные взгляды".
Присутствующие засвидетельствовали приверженность принципам международного права и Устава ООН, подчеркнул Ермак. А страны, принявшие участие в переговорах, "согласились продолжить работу на разных уровнях", задача которой "установление справедливого и мира".
Однако утечки в западных СМИ сообщают, что итоги первого дня переговоров для Киева неутешительны, пишет "МК". КНР и Бразилия заявили, что необходимо участие Москвы. А высокопоставленный еврочиновник вообще заявил СМИ, что Киев "не настаивал на принятии мирного плана и на требовании вывода войск РФ".
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