Премьер-министр Махамаду: дестабилизация Нигера чревата экспансией джихадистов

Дестабилизация Нигера вследствие государственного переворота чревата активизацией на африканском континенте джихадистов и расширением их присутствия.

Фото: smotrim.ru

Корреспонденты La Stampa пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление нигерского премьера Ухумуду Махамаду. Глава правительства акцентировал внимание на наличии благоприятной почвы для продвижения джихадистов в южном направлении.