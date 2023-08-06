Дестабилизация Нигера вследствие государственного переворота чревата активизацией на африканском континенте джихадистов и расширением их присутствия.
Корреспонденты La Stampa пишут об этом со ссылкой на соответствующее заявление нигерского премьера Ухумуду Махамаду. Глава правительства акцентировал внимание на наличии благоприятной почвы для продвижения джихадистов в южном направлении.
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