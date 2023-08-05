Глава МИД Колонна: власти Франции не намерены выводить своих военнослужащих из Нигера после госпереворота

На повестке дня пока нет вопроса о выводе французских военнослужащих из Нигера после госпереворота, следует из заявления руководителя МИД Франции Катрин Колонны.

Фото: slon.fr

Напомним, в минувший четверг французское правительство эвакуировало из Нигера граждан своей страны и ещё 50 государств, в том числе, и США.

Уточним, что на территории Нигера находятся в настоящее время полторы тысячи военных из Франции.