На повестке дня пока нет вопроса о выводе французских военнослужащих из Нигера после госпереворота, следует из заявления руководителя МИД Франции Катрин Колонны.
Напомним, в минувший четверг французское правительство эвакуировало из Нигера граждан своей страны и ещё 50 государств, в том числе, и США.
Уточним, что на территории Нигера находятся в настоящее время полторы тысячи военных из Франции.
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