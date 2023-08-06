Трамп заявил, что в случае его переизбрания начнутся расследования в отношении Байдена

0:24 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что если будет переизбран на президентский пост, то сразу же инициирует расследования по фактам множества правонарушений нынешнего главы государства Джо Байдена и членов его семьи.

Фото: www.gazeta.ru

РИА Новости пишет, что Трамп проинформировал об этом в ходе встречи с избирателями в Южной Каролине.