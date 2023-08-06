Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением о том, что если будет переизбран на президентский пост, то сразу же инициирует расследования по фактам множества правонарушений нынешнего главы государства Джо Байдена и членов его семьи.
РИА Новости пишет, что Трамп проинформировал об этом в ходе встречи с избирателями в Южной Каролине.
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