Трамп просит Верховный суд защитить его от юридического преследования в преддверии выборов

0:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил сегодня с заявлением о том, что нуждается в надёжной защите со стороны Верховного суда от целой серии предъявляемых ему исков.

Фото: РБК

По словам экс-главы Белого дома, речь идёт в данном случае о вмешательстве в выборы президента Соединённых Штатов, которые пройдут в следующем году.