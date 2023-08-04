Бывший американский лидер Дональд Трамп выступил сегодня с заявлением о том, что нуждается в надёжной защите со стороны Верховного суда от целой серии предъявляемых ему исков.
По словам экс-главы Белого дома, речь идёт в данном случае о вмешательстве в выборы президента Соединённых Штатов, которые пройдут в следующем году.
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