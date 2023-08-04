Соединённые Штаты выйдут из состава НАТО в том случае, если победу на выборах президента страны в 2024 году одержит Дональд Трамп.
Корреспонденты телеканала NewsNation сообщают об этом со ссылкой на соответствующе заявление экс-советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джона Болтона.
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Западные правительства выразили шок из-за ракетных ударов армии России по объектам ВСУ в Одессе, сообщает American Conservative.