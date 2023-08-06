Корабль КНР атаковал из водомётов береговую охрану Филиппин в районе спорных островов

Китайский военный корабль совершал опасные манёвры и применил водомёты против филиппинских патрульных катеров, заявила береговая охрана Филиппин.

Фото: thedrive.com

Как следует из сообщения на официальной странице ведомства в соцсети, инцидент произошёл в районе спорных рифов Аюнгин.

"Береговая охрана Филиппин решительно осуждает инцидент с опасным маневрированием и незаконным использованием водомётов береговой охраной Китая", — цитирует заявление агентство ТАСС.

Авторы материала напоминают, что филиппинские власти в 1999 году отбуксировали в спорный регион Южно-Китайского моря устаревший десантный корабль США. На нём постоянно присутствует небольшой гарнизон военных, что вызывает сильное недовольство Пекина.

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