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Корабль КНР атаковал из водомётов береговую охрану Филиппин в районе спорных островов

Мир

Китайский военный корабль совершал опасные манёвры и применил водомёты против филиппинских патрульных катеров, заявила береговая охрана Филиппин.

Корабль КНР атаковал из водомётов береговую охрану Филиппин в районе спорных островов
Фото: thedrive.com

Как следует из сообщения на официальной странице ведомства в соцсети, инцидент произошёл в районе спорных рифов Аюнгин.

"Береговая охрана Филиппин решительно осуждает инцидент с опасным маневрированием и незаконным использованием водомётов береговой охраной Китая", — цитирует заявление агентство ТАСС.

Авторы материала напоминают, что филиппинские власти в 1999 году отбуксировали в спорный регион Южно-Китайского моря устаревший десантный корабль США. На нём постоянно присутствует небольшой гарнизон военных, что вызывает сильное недовольство Пекина.

Ранее политолог предупредил, что если спецоперация затянется ещё на пару лет, Польша успеет сформировать сильную армию, которая станет угрозой для России.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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