Зампред Совбеза РФ Медведев призвал к принятию окончательного решения по зерновой сделке после атаки на танкер

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Если украинское правительство решится на организацию экологической катастрофы в Чёрном море, оно должно будет "получить её", следует из заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.

Фото: mk.ru

Политик прокомментировал таким образом совершённую минувшей ночью атаку на принадлежащий России танкер Sig. По словам Медведева, речь будет идти в таком случае об окончательном решении по зерновой сделке.