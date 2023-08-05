Если украинское правительство решится на организацию экологической катастрофы в Чёрном море, оно должно будет "получить её", следует из заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Политик прокомментировал таким образом совершённую минувшей ночью атаку на принадлежащий России танкер Sig. По словам Медведева, речь будет идти в таком случае об окончательном решении по зерновой сделке.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украина ответила РФ на атаку её портов в дельте Дуная атакой порта Новороссийск в Краснодарском крае. Пора понять, что тихих гаваней в Чёрном море у РФ больше нет.