Прекращение зерновой сделки выгодно всем участникам "черноморской инициативы", кроме Украины, считает политолог Ростислав Ищенко.
Как пояснил эксперт, РФ получила возможность замещать украинское зерно своим. По его мнению, даже бесплатные поставки беднейшим государствам никак не повлияют на экономические показатели, ведь стоимость зерна для остальных покупателей начала увеличиваться.
"По-своему от непродления зерновой сделки выиграл каждый, а проиграла только Украина", — сказал Ищенко в беседе с "Военным делом".
Остановка инициативы выгодна США, Казахстану, Канаде и Восточной Европе, уточнил политолог. При этом он подчеркнул, что после исчезновения дешёвого украинского зерна проблемы могут появиться у КНР. Однако возможна договорённость Пекина и Москвы по поводу поставок зерна из России в Китай по "эксклюзивной" стоимости, полагает Ищенко.
Он добавил, что Украина неплохо зарабатывала на зерновой сделке, поэтому её прекращение является огромной проблемой для Киева.
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