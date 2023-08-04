Посол Антонов: Россию пытаются обвинить в продовольственном кризисе

0:45 Your browser does not support the audio element. Политика

Россию пытаются обвинить в продовольственном кризисе в рамках развязанной против неё информационной войны, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Фото: goputin.ru

По его словам, Россию обвиняют в том, что страна якобы использует продукты "как оружие".

"Попытки вменить России провоцирование продовольственного кризиса и использование "продуктов питания в качестве оружия" являются известным элементом развязанной против нашей страны информационной войны", — заявил посол.

Антонов подчеркнул, что российская сторона решительно отвергает все обвинения. И уточнил, что Москва готова к дальнейшему взаимодействию со странами Африки в вопросе продовольственной безопасности и без зерновой сделки.

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