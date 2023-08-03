Блинкен заявил, что США рассчитывают на возобновление зерновой сделки

0:36 Your browser does not support the audio element. Мир

Власти США выражают надежды на то, что новые соглашения по зерновой сделке будут приняты

Фото: agro-portal.su

Как сообщает argumenti.ru, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США не теряют веры в то, что черноморская зерновая инициатива, будет возобновлена.

Ранее политолог Сергей Марков объяснил цели переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.

"Мы надеемся на это", — сказал Блинкен в ответ на вопрос журналиста о продолжении сотрудничества по зерновой сделке.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.