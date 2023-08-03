Власти США выражают надежды на то, что новые соглашения по зерновой сделке будут приняты
Как сообщает argumenti.ru, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что власти США не теряют веры в то, что черноморская зерновая инициатива, будет возобновлена.
Ранее политолог Сергей Марков объяснил цели переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана.
"Мы надеемся на это", — сказал Блинкен в ответ на вопрос журналиста о продолжении сотрудничества по зерновой сделке.
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