Политолог Сергей Марков рассказал о чём, по его мнению, договариваются Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.
Марков рассказал, что президент России и президент Турции проводят телефонные переговоры. Он уверен, что главы государств заинтересованы в продолжении сотрудничества и в заключении зерновой сделки.
Политолог отметил, что Соединённые Штаты и Европа мешают реализации зерновой сделки, так как видят в ней политическое оружие, способное укрепить сотрудничество РФ со странами "Глобального Юга".
Ранее Сергей Марков рассказал, какое государство рискнуло забрать украинское зерно на корабле после выхода РФ из зерновой сделки.
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