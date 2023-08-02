Марков объяснил цели переговоров Путина и Эрдогана

0:45 Your browser does not support the audio element. Мир

Политолог Сергей Марков рассказал о чём, по его мнению, договариваются Владимир Путин и Реджеп Эрдоган.

Фото: kremlin.ru

Марков рассказал, что президент России и президент Турции проводят телефонные переговоры. Он уверен, что главы государств заинтересованы в продолжении сотрудничества и в заключении зерновой сделки.

Политолог отметил, что Соединённые Штаты и Европа мешают реализации зерновой сделки, так как видят в ней политическое оружие, способное укрепить сотрудничество РФ со странами "Глобального Юга".

Ранее Сергей Марков рассказал, какое государство рискнуло забрать украинское зерно на корабле после выхода РФ из зерновой сделки.