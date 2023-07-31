Политолог Сергей Марков рассказал, какая из стран рискнула забрать украинское зерно после выхода РФ из зерновой сделки.
Марков рассказал, что Владимир Зеленский встретил аплодисментами израильский корабль Ams1, который решился войти в Дунай за зерном Украины.
"Первый корабль идет за украинским зерном", — написал политолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что ещё 4 корабля собираются подойти к портам Украины.
"Как ответит армия России на это?" — задался вопросом политический эксперт, напомнив, что любой корабль, направляющийся в порт Украины, РФ воспринимает как военную цель.
Ранее Сергей Марков объяснил, зачем Владимир Путин подарил зерно странам Африки.
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