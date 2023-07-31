Марков: Первый корабль идёт за украинским зерном

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Политолог Сергей Марков рассказал, какая из стран рискнула забрать украинское зерно после выхода РФ из зерновой сделки.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Марков рассказал, что Владимир Зеленский встретил аплодисментами израильский корабль Ams1, который решился войти в Дунай за зерном Украины.

"Первый корабль идет за украинским зерном", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что ещё 4 корабля собираются подойти к портам Украины.

"Как ответит армия России на это?" — задался вопросом политический эксперт, напомнив, что любой корабль, направляющийся в порт Украины, РФ воспринимает как военную цель.

Ранее Сергей Марков объяснил, зачем Владимир Путин подарил зерно странам Африки.