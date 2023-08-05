Военкор Поддубный: атакой на российский танкер Киев планировал отравить Чёрное море

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Украинские власти хотели навредить российскому морскому судоходства, а заодно отравить воды Чёрного моря, заявил российский военкор Евгений Поддубный.

Фото: Gazprom/via Globallookpress.com

"Киевский режим планировал устроить экологическую катастрофу в Черном море. Атака на гражданское судно при помощи морского дрона — это теракт", — написал он в своём Telegram-канале.

Публикация в украинских соцсетях видео с катера-камикадзе, который атаковал мирный танкер, отметил репортёр, является явным почерком террористических группировок.

Всё, чего таким образом добьётся киевский режим, уверен Поддубный, более интенсивных ударов ВКС РФ по черноморской инфраструктуре, которая осталась в распоряжении Украины.

Ранее в Росморречфлоте рассказали, что танкер после взрыва морского дрона остался на плаву, а ремонт судна будет произведён на месте.