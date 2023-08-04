La Repubblica: Россия победит Украину благодаря тактике боевых генералов и мощной обороне

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир

У России есть три важных козыря, которые помогут ей победить Украину. Об этом сообщил политический эксперт Джанлука Ди Фео в материале для издания La Repubblica.

Фото: redstar.ru

Наступление ВСУ идёт слишком медленно, поэтому западные страны опасаются, что манёвры украинской армии завершатся в течение месяца, отметил он.

"На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями", — указал специалист.

Кроме того, на Западе не исключают, что наступающая группировка не сможет вытеснить российскую армию с занятых территорий к осени. Это создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане, считает Ди Фео.

"Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России ещё сильнее укрепиться" — пишет журналист.