У России есть три важных козыря, которые помогут ей победить Украину. Об этом сообщил политический эксперт Джанлука Ди Фео в материале для издания La Repubblica.
Наступление ВСУ идёт слишком медленно, поэтому западные страны опасаются, что манёвры украинской армии завершатся в течение месяца, отметил он.
"На стороне России мощная оборона и тактика боевых генералов, при том что ВСУ так и не научились управлять крупномасштабными военными операциями", — указал специалист.
Кроме того, на Западе не исключают, что наступающая группировка не сможет вытеснить российскую армию с занятых территорий к осени. Это создаст очень сложную ситуацию не только в военном, но и в политическом плане, считает Ди Фео.
"Катастрофический сценарий может выглядеть так: бросок украинских войск в сторону Крыма отложат до конца весны 2024 года, что позволит России ещё сильнее укрепиться" — пишет журналист.
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