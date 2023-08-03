Украинская сможет пробить российскую оборону только через несколько десятков лет. Об этом сообщил американский аналитик Брэдли Девлин.
Он напомнил, что Вашингтон требует запастись терпением на фоне медленного контрнаступления Киева.
"В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!" — сыронизировал политолог в материале для издания The American Conservative (TAC).
Последняя атака, в которую ВСУ бросили обученных на Западе бойцов, обернулась продвижением всего лишь на несколько сотен метров. Украинские войска так и не смогли прорвать оборону своего противника, указал Девлин. Он напомнил: США уже предоставили киевскому руководство более 100 млрд долларов.
"Но стоить раскошелиться ещё на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдёт как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией заключил аналитик.
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