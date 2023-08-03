TAC: Девлин заявил, что Украине нужны десятилетия для прорыва российской обороны

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Украинская сможет пробить российскую оборону только через несколько десятков лет. Об этом сообщил американский аналитик Брэдли Девлин.

Фото: newsroom.kz

Он напомнил, что Вашингтон требует запастись терпением на фоне медленного контрнаступления Киева.

"В конце концов, на это нужно время — подчас целые десятилетия!" — сыронизировал политолог в материале для издания The American Conservative (TAC).

Последняя атака, в которую ВСУ бросили обученных на Западе бойцов, обернулась продвижением всего лишь на несколько сотен метров. Украинские войска так и не смогли прорвать оборону своего противника, указал Девлин. Он напомнил: США уже предоставили киевскому руководство более 100 млрд долларов.

"Но стоить раскошелиться ещё на пару сотен миллионов, как затянувшееся контрнаступление, которое буксует уже два месяца, вдруг пойдёт как по маслу, и неприятель расступится, как Красное море в Ветхом завете", — с иронией заключил аналитик.