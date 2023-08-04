Вашингтон опроверг данные о плане поставить оружие Тайваню за счёт средств для Украины

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В Вашингтоне опровергли информацию о том, что США намерены поставлять оружие Тайваню за счёт средств, которые выделены на помощь Украине.

Фото: AP Photo

Ранее ряд американских СМИ сообщили, что Вашингтон намерен за счёт средств для Украины вооружать Тайвань.

"Нет, я не в состоянии подтвердить эту публикацию", — заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Как подчеркнул Кирби, если появится необходимость помочь Тайваню с вооружением, то у Вашингтона есть ряд "ветвей исполнительной власти", которые могут заняться этим вопросом.