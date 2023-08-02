Президент США Джо Байден просит конгресс о финансовой помощи для вооружения Тайваня, он планирует использовать средства из бюджета Украины, сообщает издание Financial Times.
По мнению авторов материала, запрос направлен на ускорение поставок вооружения Тайбэю, в связи с якобы нарастающей агрессией Пекина.
Сообщается, что финансирование будет предоставлено в рамках дополнительного бюджета для Украины.
В случае одобрения запроса, Тайвань получит вооружение, которое профинансировали американские налогоплательщики.
Ранее, Белый дом опубликовал заявление, в котором просит 345 миллионов долларов из своего бюджета, для формирования поставки на Тайвань.
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