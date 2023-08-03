Администрация Эрдогана заявила о тщетных попытках испортить отношения Турции с Россией

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Взаимоотношения Турецкой Республики с Российской Федерацией выстроены на доверии двух лидеров. Корреспонденты РИА Новости пишут об этом со ссылкой на собственный источник в администрации Реджепа Тайипа Эрдогана.

Фото: freepik.com

Все наблюдаемые сегодня попытки создания негативного фона извне в Турции охарактеризовали как тщетные.