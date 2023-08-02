Политолог Сергей Марков рассказал, какие опасности могут подстерегать Владимира Путина при посещении Турции.
Марков обратил внимание на то, что место для личной встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана не определили.
Политолог считает, что президент России воздержится от поездки в Турцию, так как это небезопасно.
Он отметил, что угроза исходит не от Турции, а от США и Великобритании. Политический экперт напомнил, что Турция является членом Североатлантического альянса.
Марков не исключает, что против главы РФ может быть организован теракт.
"В Турции у них такая возможность больше, чем в Китае или в Казахстане", — выразил своё мнение политолог в личном Telegram-канале.
Ранее Сергей Марков объяснил цели переговоров Путина и Эрдогана.
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