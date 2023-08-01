Новый посол Германии Ламбсдорф выступил за дестабилизацию России через правочеловеческую повестку

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В Российской Федерации скоро приступит к исполнению обязанностей новый посол Германии Александер Ламбсдорф. Агреман от Москвы дипломат получил в начале лета текущего года, сообщают корреспонденты информационного портала EADaily.

Фото: REX/ Shutterstock

Журналисты напомнили о заявлении, с которым Ламбсдорф выступил несколько месяцев тому назад на мероприятии в Федеральной академии политики безопасности.

"Дестабилизация в рамках конкуренции систем, системного противостояния может быть и является средством (для успешного достижения цели — прим. ред.). Мы находимся в зале, где Ганс-Дитрих Геншер принимал участие в переговорах 2+4 (на тему объединения Германии — прим. ред.). Когда мы думаем о Геншере, СБСЕ, "третьей корзине" о правах человека Заключительного акта Хельсинкского совещания, подписанного 1 августа 1975 г. по результатам Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, естественно, имеем в виду дестабилизацию стран тогдашнего Варшавского пакта в условиях противостояния систем, — констатировал Ламбсдорф. — Мы пытались через правочеловеческую повестку добиться их дестабилизации".

Издание акцентировало внимание на том, что Заключительный акт, о котором идёт речь, представляет собой документ исторического примирения СССР с возродившейся ФРГ.

Ламбсдорф, между тем, даже не пытается скрывать от мирового сообщества, что этот документ — попытка дестабилизировать победившее государство. Бдительность усыпляется посредством "правочеловеческой повестки", а наряду с этим налицо — наращивание русофобии и милитаризма.