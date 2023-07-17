Германия требует от России продлить зерновую сделку на длительный срок

1:39 Your browser does not support the audio element. Экономика

Официальный представитель кабинета министров Германии Кристиане Хоффманн заявила, что в Берлине приняли к сведению решение России о приостановке участия в зерновой сделке. В Берлине хотят, чтобы Москва продлила сделку на более длительный срок.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

"Мы приняли к сведению высказывание Кремля и продолжаем призывать к очередному продлению зерновой сделки", — заявила Хоффман.

В свою очередь, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осудила прекращение зерновой сделки.

"Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению Черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия ООН и Турции", — высказалась фон дер Ляйен.

Она также не преминула заявить, что "ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности уязвимых слоев населения мира". По словам фон дер Ляйен, Евросоюз продолжит содействие вывозу сельхозтоваров с Украины на мировые рынки через так называемые коридоры солидарности — то есть через Прольшу, Румынию, Болгарию.

Стоит заметить, что циничным выглядит как раз заявление фон дер Ляйен. Дело в том, что за время действия зерновой сделки "уязвимым слоям населения мира" было поставлено 2,3 процента от всего объёма продукции, вывезенной из Украины. Речь о беднейших государствах Азии и Африки.

Конечно, если глава Еврокомиссии подразумевала население стран Евросоюза, куда и поставляется большая часть украинской сельхозпродукции, то тогда другое дело.

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