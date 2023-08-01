Депутат Рады Гончаренко: глава МО Украины Резников может стать новым послом в Лондоне

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Глава Минобороны Украины Алексей Резников может получить должность посла в Лондоне, считает депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко.

Фото: ua-rating.com

По его словам, в Киеве давно размышляют над тем, чтобы снять Резникова с поста руководителя оборонного ведомства.

"Алексея Резникова могут назначить послом в Британии", — отметил Гончаренко в Telegram-канале.

Официальных комментариев по этому поводу пока нет.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский уволил посла в Лондоне Вадима Пристайко. Дипломат негативно воспринял обещание украинского президента каждое утро благодарить министра обороны Британии Бена Уоллеса за военную поддержку Киева. Пристайко счёл такое поведение Зеленского "нездоровым сарказмом".