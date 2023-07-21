Зеленский уволил раскритиковавшего его посла в Лондоне Вадима Пристайко

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Украинский президент Владимир Зеленский снял с должности посла в Лондоне Вадима Пристайко, который раскритиковал его после саммита НАТО.

Фото: amp.politeka.net

В середине июля дипломат негативно оценил реакцию Зеленского в ответ на замечание главы Минобороны Британии Бена Уоллеса. В Лондоне заявили, что Киеву нужно стать более благодарным за поддержку со стороны Запада. Зеленский в шутку пообещал каждое утро говорить "спасибо" Уоллесу. Пристайко счёл поведение украинского президента "нездоровым сарказмом".

Зеленский уволил дипломата в пятницу, 21 июля, следует из текста указа, опубликованного на сайте его Офиса.

При этом в сообщении не названа конкретная причина снятия Пристайко с поста.