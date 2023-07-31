Полковник Иванников: избежать новых атак дронов в Москве помогут массовые проверки

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Военный политолог, директор благотворительного учреждения "Право и Порядок", подполковник запаса МВД Олег Иванников рассказал, каким образом можно избежать новых атак украинских беспилотников по Москве.

Фото: Вадим Савицкий

По мнению политолога, предотвратить новые теракты помогут максимум усердия со стороны полиции, которая будет делать всё возможное для обнаружения спящих ячеек на территории Московской области, а также принятие антитеррористических мер, благодаря которым беспилотники не смогут взлетать.

Сейчас очень нужны массовые проверки, считает подполковник. Иванников призвал тщательно обследовать "каждый уголок Московской области".

Также он считает, что будет нелишним взять на вооружение опыт времён чеченских противостояний и формировать базы подозрительных граждан. Тогда проверяли почти каждого чеченца, теперь пришёл черёд делать то же самое с украинцами.

"Здесь же нужно составить аналогичный список лиц с украинскими паспортами. Знать, где он находится, чем занимается, а самое главное, источники дохода. Потому как деятельность террористов в первую очередь щедро оплачивается деньгами западных покровителей", — объяснил Иванников, которого цитирует URA. RU.