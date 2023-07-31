Кремль, Москва-Сити — далее везде. Каким будет эффект от терактов?

4:58 Your browser does not support the audio element. Политика Власть Кремль

За месяц с небольшим до региональных выборов в РФ киевский режим будет пытаться терактами, в том числе с помощью дронов, их сорвать. Но эффект будет обратным.

Фото: https://t.me/stranaua/116416

Негативные последствия ударов ВСУ по "Москва-Сити"

Украинские БПЛА атаковали в ночь на воскресенье, 30 июля, одну из башен в комплексе небоскрёбов "Москва-Сити". Минобороны России охарактеризовало атаку как "попытку теракта" со стороны Украины, которая была "пресечена". По утверждению ведомства, на территории комплекса упали обломки уже нейтрализованного дрона, одной из башен нанесён незначительный материальный ущерб, люди не пострадали.

Однако негативные последствия террористических атак по столице (и надо ожидать, что особенно по тем столицам субъектов Федерации, где будут выборы 1 сентября) ощущаются.

Бьют по символам Москвы и РФ — Кремлю и "Москва-Сити", это репутационные потери — допустили.

Аэропорт "Внуково" ночью 30 июля в Москве закрывался на вылет и прибытие самолётов, все рейсы перенаправлялись в другие аэропорты, перекрывались и автодороги. Это создаёт неудобства, экономические потери и недовольство горожан.

Удар нанесён по башне, где располагаются министерства РФ, то есть ВСУ минимально, но нарушили управленческие контуры правительства.

Москвичи и гости столицы перестают чувствовать себя защищёнными. В Сети есть видео, на котором свидетели атаки БПЛА на Москву кричат: "Мы уезжаем завтра! Мы не остаёмся здесь". Такой ужас и был целью организаторов теракта. Впрочем вполне допускаем, что это не "простые свидетели", а "ненавидящие режим Путина" или агенты ЦИПСО.

После неудач на фронте и саммите в Вильнюсе раскачать внутреннюю обстановку в РФ — единственный шанс киевского режима на удержание власти. Посеять раздор и панику и сорвать выборы в РФ — задача. И вторая цель терактов — необходимо добавить "перемоги" среди своей аудитории.

Главный эффект — консолидация российского общества

Однако главный эффект от терактов будет обратным.

Россияне осознают, что военные действия — это не там далеко, а у них на пороге, и уже имеют новый уровень мотивации для защиты своей Родины. Российские чиновники либеральной направленности либо уедут (незаменимых нет), либо станут патриотами, что сработает на победу. В Сети шутят, что в "Москва-Сити" начался сбор денег для ответного удара по Украине — "собранных средств уже хватает на покупку "от трёх ракет "Сатана" в максимальном исполнении". ВС РФ начнут системно бить по центрам принятия решений на Украине. Удар по Днепропетровскому управлению СБУ - тому подтверждение. Главный ответ за второй теракт на Крымском мосту ещё готовится и последует, сказал президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита "Россия — Африка". За этими словами, хочется думать, предполагаются не только удары по военным объектам Украины, но и Запада. Известно, что цели терактов по РФ планируют и утверждают офицеры ЦРУ. Об этом участии не раз прямо заявлял российский МИД, да и на Западе за голословными заявлениями о невмешательстве показывают, например, морские беспилотники британской сборки и управления, которые Украина использует для диверсий.

Путин готовится к жёстким переговорам с Западом

Если такие решения будут приняты, то у Вашингтона появится проблема восстановления, например, интернет-связи по дну Атлантики.

При этом уже сейчас траты минфина США на обслуживание 32 триллионов государственного долга впервые за 20 лет превысили расходы на оборону. В таких условиях Америка будет вынуждена выбирать, чьей безопасностью заниматься — своей или Украины. Поэтому для США сейчас скорый мир в статус-кво это выход. Для РФ это время для занятия более выгодных позиций в переговорном процессе. И Путин это понимает.

На уже упомянутой пресс-конференции после саммита "Россия — Африка", президент напомнил слова Иосифа Сталина, когда он отстаивал вхождение Львова в состав Советского Союза. Уинстон Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской империи.

На что Сталин ответил: "Зато Варшава входила".

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