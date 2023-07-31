Футбольные фанаты из Познани заставили украинцев извиняться на камеру

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Фанаты футбольного клуба "Леха" из Познани опубликовали в социальных сетях видео, на котором группа молодых украинских беженцев на польском языке просит прощение за неподобающее поведение.

Фото: REX/ Shutterstock

"Я прошу всех украинцев, которые приехали в Польшу, сохранять мир и порядок в этой стране, потому что мы не дома", — заявил несовершеннолетний переселенец.

По данным портала wPoznaniu.pl, украинские подростки избили "более слабых, чем они", вместо того, чтобы ценить гостеприимство местных жителей. Молодые люди пообещали, что такого больше не повторится.