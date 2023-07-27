Жителю Швейцарии пришлось вызывать полицию из-за беспредела украинских беженцев

Супружеская пара с Украины отправилась в Швейцарию после начала спецоперации. Но переселенцы решили скрыть своё хорошее материальное состояние, чтобы бесплатно жить в стране. Об этом сообщается в материале Blick.

Фото: Myśl Polska

Изначально семья забронировала апартаменты в Цюрихе. Однако после недельного отпуска пара решила объявить себя беженцами, чтобы не возвращаться на родину и проживать за границей.

"Я никогда не думал, что с нами может случиться что-то подобное", — рассказал житель Швейцарии, который предоставил украинцам квартиру.

Мужчина начал подозревать, что беженцы не нуждаются в помощи, когда они начали посещать роскошные курорты Австрии и арендовали кемпер для отдыха на озере Маджор. Кроме того, украинец подарил своей жене сумку Louis Vuitton за три тысячи франков и украшения Tiffany.

Позже швейцарец выяснил, что Иван (беженец — Прим. ред.) является состоятельным человеком. У него есть особняк и квартира в Киеве. А Наташа (жена Ивана. — Прим. ред.) владеет собственным брендом одежды. Весной пара внезапно исчезла.

"Мы вошли в квартиру. Там всё было испорчено. Туалеты сломаны, на ковровом покрытии были следы ожогов. Постельные принадлежности, посуда и столовые приборы — всё это можно было только выбросить. Общий ущерб: 16 тысяч франков!" — рассказал мужчина.

Летом украинцы снова появилась в квартире и потребовали ключи. Хозяин заявил, что против их проживания, после чего пара начала угрожать ему. В результате швейцарец вызывал полицию, и на беженцев завели уголовное дело.