ВСУ теряют людей в "промышленных" масштабах, чтобы заручиться поддержкой Запада, заявил бывший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор.
Однако поддержки ждать неоткуда, Североатлантический альянс направил Украине всё, что мог.
"Украинские войска растрачивают человеческие жизни в промышленных масштабах в надежде заручиться политической поддержкой, но, я думаю, уже ясно, что этой поддержки уже не будет. НАТО отправила Украине уже почти всё, что могла", — заявил Макгрегор в эфире Douglas Macgregor Straight Calls.
Как подчеркнул экс-советник Пентагона, Россия планомерно выпускает новые вооружения, на которые у западных партнёров Украины нечем ответить. А в ходе спецоперации российская сторона выдавливает ВСУ по направлениям на фронте, и "единственной надеждой" Киева остаются истребители F-16.
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