WP напомнила о предупреждении генерала Милли по поводу мирных переговоров с Россией

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Поскольку запланированное контрнаступление Киева близко к своему провалу, в США уже не раз вспомнили предостережение председателя Объединённого комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, предсказавшего незавидное будущее Киева в случае, если он откажется от мирных переговоров с Россией.

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"Все станет только хуже. Если есть возможность мирных переговоров, не упустите ее”, — предупреждал Милли ещё год назад.

Уже тогда американский генерал говорил, что победить Россию военным путём едва ли получится, пишет издание The Washington Post.

Однако президент США Джо Байден категорически отказался рассматривать какие бы то ни было мирные предложения.

На саммите Россия-Африка российский лидер Владимир Путин ещё раз призвал решать все имеющиеся проблемы дипломатическим путём, заметив, что ни Киев, ни Вашингтон, ни представители НАТО не желают ничего обсуждать за столом переговоров.