Верховная Рада просит ЮНЕСКО лишить Россию членства в организации

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Депутаты Верховной Рады Украины обратились к ЮНЕСКО и странам-участницам организации с просьбой о лишении России членства. Парламентарий Ярослав Железняк сообщил об этом в сообщении в Telegram-канале.

Фото: www.facebook.com/pg/unescorussian

Киевский режим призывает ЮНЕСКО в срочном порядке направить на Украину членов специальной комиссии, чтобы они оценили ущерб от боевых действий объектов культуры в Одессе и Львове. Культурное наследие украинского государства нуждается в надёжной защите, подчеркнули в парламенте.