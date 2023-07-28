Депутаты Верховной Рады Украины обратились к ЮНЕСКО и странам-участницам организации с просьбой о лишении России членства. Парламентарий Ярослав Железняк сообщил об этом в сообщении в Telegram-канале.
Киевский режим призывает ЮНЕСКО в срочном порядке направить на Украину членов специальной комиссии, чтобы они оценили ущерб от боевых действий объектов культуры в Одессе и Львове. Культурное наследие украинского государства нуждается в надёжной защите, подчеркнули в парламенте.
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