Путин провёл переговоры с президентом Уганды

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Президент России Владимир Путин провёл встречу со своим коллегой из Уганды Йовери Кагутой Мусевени на полях саммита Россия — Африка.

Фото: https://icdn.lenta.ru/

Глава государства отметил, что стороны солидарны друг с другом по многим международным вопросам. В основе этой позиции — курс на формирование справедливого многополярного мира.

Мусевени в свою очередь подчеркнул, что Уганда предлагает России сотрудничество в разведке и освоении нефтяных месторождений, а также в космической сфере.

Отметим, что на саммите Россия — Африка присутствуют представители 49 из 55 стран, входящих в Африканский союз. Примерно половину из них представляют главы государств или правительств.