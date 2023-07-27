Президент России Владимир Путин провёл встречу со своим коллегой из Уганды Йовери Кагутой Мусевени на полях саммита Россия — Африка.
Глава государства отметил, что стороны солидарны друг с другом по многим международным вопросам. В основе этой позиции — курс на формирование справедливого многополярного мира.
Мусевени в свою очередь подчеркнул, что Уганда предлагает России сотрудничество в разведке и освоении нефтяных месторождений, а также в космической сфере.
Отметим, что на саммите Россия — Африка присутствуют представители 49 из 55 стран, входящих в Африканский союз. Примерно половину из них представляют главы государств или правительств.
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