Лидер Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и глава Уганды Йовери Мусевени не смогут встретиться с Владимиром Путиным.
О срыве визита в Россию африканских лидеров сообщает угандийская газета Daily Monitor.
Президент Уганды намеревался прибыть в Санкт-Петербург для участия в мирной миссии глав африканских стран, однако ему помешала болезнь. Уганду в России представит бывший премьер государства Рухакану Ругунду, который сейчас находится в Польше.
Президент Египта планировал посетить ПМЭФ, однако решил направить в РФ премьер-министра Мустафу Мадбули.
Мирную миссию в РФ ожидают в конце июня. Владимир Путин встретится с представителями ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго и Коморских Островов.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал визит лидеров стран Африки в Киев перед встречей с Владимиром Путиным.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Польские власти не позволили сойти с самолёта членам делегации ЮАР со службой безопасности президента Сирила Рамафосы и представителями прессы, которые летели вместе с ним в Киев для того, чтобы обсудить мирное разрешение украинского конфликта.