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Президенты Уганды и Египта не приедут в Россию

0:59
Мир

Лидер Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси и глава Уганды Йовери Мусевени не смогут встретиться с Владимиром Путиным.

Президенты Уганды и Египта не приедут в Россию
Фото: pixabay.com

О срыве визита в Россию африканских лидеров сообщает угандийская газета Daily Monitor.

Президент Уганды намеревался прибыть в Санкт-Петербург для участия в мирной миссии глав африканских стран, однако ему помешала болезнь. Уганду в России представит бывший премьер государства Рухакану Ругунду, который сейчас находится в Польше.

Президент Египта планировал посетить ПМЭФ, однако решил направить в РФ премьер-министра Мустафу Мадбули.

Мирную миссию в РФ ожидают в конце июня. Владимир Путин встретится с представителями ЮАР, Замбии, Сенегала, Конго и Коморских Островов.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал визит лидеров стран Африки в Киев перед встречей с Владимиром Путиным.

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Сергей Лавров и Президент Уганды Мусевени, Энтеббе, 26 июля 2022 года
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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