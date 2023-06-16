Маркова удивил визит лидеров стран Африки в Киев перед встречей с Путиным

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Политолог Сергей Марков высказался по поводу приезда представителей стран Африки на Украину накануне встречи делегации с Владимиром Путиным на ПМЭФ.

Фото: pixabay.com

Маркову показалось удивительным то, что Киев подвергается мощному удару баллистическими ракетами именно в тот момент, когда там встречают делегацию африканских стран.

"Удивляет. Сообщают, что делегация стран Африки, с которой Путин должен встретиться завтра в Питере, сейчас в Киеве", — написал политолог в своём Telegram-канале.

Он выдвинул три версии происходящего.

Политический эксперт предположил, что Владимир Зеленский намеренно пугает гостей из Африки, чтобы выставить РФ в невыгодном свете. Не исключил он и то, что между МИД РФ и Минобороны России нет достаточного взаимодействия. Практически невозможным он назвал сценарий, при котором РФ сознательно ударила по Киеву во время визита на Украину глав стран Африки.

Ранее сообщалось, что приглашённые на ПМЭФ представители ОАЭ разочаровали.

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