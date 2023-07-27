Марков объяснил, что выигрывает Африка от сотрудничества с Россией

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Политолог Сергей Марков рассказал, какие выгоды приобретает Африка от сотрудничества с Россией.

Фото: ya.ru

Марков объяснил, что Россия обладает силовым ресуросом, в котором всегда нуждались африканские страны.

Политолог считает, что Россия является главым экспортёром суверенитета, который распространяется вместе с оружием, нефтью и газом.

Привлекательна Россия для Африки, по мнению политического эксперта, и как борец против колониализма.

Марков отметил, что РФ создаёт конкуренцию за африканские ресурсы, поэтому цены на богатсва Африки возрастают.

Ранее Сергей Марков назвал военный переворот в Нигере пророссийским.

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