Политолог Сергей Марков рассказал, какие выгоды приобретает Африка от сотрудничества с Россией.
Марков объяснил, что Россия обладает силовым ресуросом, в котором всегда нуждались африканские страны.
Политолог считает, что Россия является главым экспортёром суверенитета, который распространяется вместе с оружием, нефтью и газом.
Привлекательна Россия для Африки, по мнению политического эксперта, и как борец против колониализма.
Марков отметил, что РФ создаёт конкуренцию за африканские ресурсы, поэтому цены на богатсва Африки возрастают.
Ранее Сергей Марков назвал военный переворот в Нигере пророссийским.
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